Eramet pourrait se séparer d’Aubert & Duval

Mis à mal par la crise du Covid-19, le métallurgiste Aubert & Duval, pépite industrielle française d’importance stratégique, pourrait être cédé prochainement. Le groupe Safran serait sur les rangs pour en prendre le contrôle.

Le grand spécialiste français des aciers et alliages à hautes performances, Aubert & Duval, filiale du groupe minier et métallurgique français Eramet, est en mauvaise posture, dernière victime en date de la crise du Covid-19. Dépendant pour plus de 70 % du secteur aéronautique, le métallurgiste, qui emploie plus de 4 000 personnes sur sept sites en France, a vu ses ventes reculer de moitié en avril et en mai, du fait du fort ralentissement du secteur.

Selon Eramet, qui a publié un communiqué le 22 juin sur la situation, « le chiffre d’affaires d’Aubert & Duval devrait être en baisse d’environ 20 % en 2020 par rapport à 2019, ce qui pèsera sur ses performances et sa situation financières ». Cette situation justifie la mise en place d’une revue stratégique détaillée de la société, estime le groupe, qui annonce que « toutes les options sont envisagées » pour la sortie de crise.

