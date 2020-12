Eumetsat passe d’Ariane 5 et Soyouz à Ariane 6

Client fidèle d’Arianespace depuis l’origine, Eumetsat a rejoint la liste des institutions prônant la préférence européenne pour leurs lancements. L’organisation en a profité pour convertir une option sur Ariane 5 en contrat ferme sur Ariane 6.

En octobre 2018, l’ESA a enjoint les institutions des différents pays européens à s’engager officiellement à utiliser Ariane 6 et Vega C, pour leurs besoins de lancements, afin de garantir à la filière industrielle un marché domestique captif sur lequel s’appuyer. Eumetsat, qui opère les satellites météorologiques européens, n’est que la huitième à rejoindre ce club, après l’ESA, l’ASI en Italie, le Cnes en France, le DLR en Allemagne, le CDTI en Espagne, l’agence de promotion de la recherche en Autriche et le secrétariat d’État suisse en charge des questions spatiales.

Cet article compte 380 mots.