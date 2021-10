L’indisponibilité de Vega C et la saturation du manifeste de lancement de Soyouz ont forcé l’Italie a passer contrat avec SpaceX pour la mise sur orbite de son satellite radar CSG-2.

Pour Arianespace et l’ensemble des acteurs de la filière des lanceurs Ariane et Vega, la pilule est amère : un des premiers signataires de l’accord de préférence européenne pour les lancements a dû se résoudre à signer un contrat avec SpaceX pour la mise sur orbite d’un de ses satellites stratégiques, CSG-2, initialement prévu sur Vega C.

Ce camouflet rappelle l’importance du rôle des nouveaux lanceurs européens dans l’autonomie stratégique du Vieux Continent et combien leurs retards sont dommageables pour celle-ci. Accessoirement, ils offrent une occasion en or aux nombreux soutiens d’Elon Musk sur la toile pour ridiculiser les efforts européens dans le domaine du transport spatial.

