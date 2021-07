Changement de tête à la présidence du Gifas, représentant des industriels français de l’air et de l’espace, le patron d’Airbus succède à celui de Dassault Aviation alors que le secteur amorce sa reprise.

Le président exécutif d’Airbus a été élu président du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) lors de son Assemblée générale ordinaire le 8 juillet. Il succède à Éric Trappier, le P-DG de Dassault Aviation, dont le mandat débuté en 2017 s’achève statutairement.

« La filière aéronautique et spatiale est, aujourd’hui plus que jamais, confrontée à des défis stratégiques auxquels nous devons apporter des réponses tant immédiates que de long terme, a déclaré Guillaume Faury. Ces défis sont, d’une part, liés à la sortie de la crise de la Covid et à la baisse du trafic aérien, en anticipant et préparant le rebond et la reprise des cadences de production ». Pour le nouveau porte-parole du secteur, ces défis « sont également de nature environnementale avec pour ambition d’accélérer la transition de l’aéronautique vers une aviation décarbonée avec un avion zéro émission, numérique et connecté ». Le Gifas n’escompte pas de reprise avant 2023.

