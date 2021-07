La Chine a testé un avion suborbital

Un avion suborbital a volé en Chine dans le plus grand secret. Le marché visé excèderait de loin le tourisme spatial et pourrait lorgner vers les lanceurs réutilisables.

Entre le vol du SpaceShip Two de Virgin Galactic le 11 juillet et celui du New Shepard de Blue Origin le 20 juillet, un autre système suborbital a effectué un vol balistique aux frontières de l’espace, mais avec une couverture médiatique inexistante. Le 16 juillet, dans la plus grande discrétion, la CASC (China Aerospace Science & Technology Corp.) a testé avec succès un avion suborbital réutilisable.

