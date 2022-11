Et de trois ! La Chine a lancé Mengtian, le troisième grand module laboratoire de sa station spatiale Tiangong, qui a rejoint les modules Tianhe et Wentian , déjà sur orbite. La station va pouvoir entamer une phase opérationnelle qui devrait durer dix ans.

Le laboratoire Wentian a tout juste rejoint la station spatiale chinoise depuis quatre mois que le module Mengtian prend sa suite. Les deux modules vont être positionnés de part et d’autre du nœud d’amarrage situé à l’avant du module principal Tianhe, pour donner à la station spatiale chinoise une configuration en T comme celle adoptée par Mir de 1990 à 1995.

Le quatrième lanceur Chang Zheng 5B a décollé de Wenchang le 31 octobre à 07 h 37 TU et en huit minutes de vol, il a placé le module Mengtian, d’une masse de 23 t, sur une orbite culminant à 323 km (60 km sous la station). Comme lors des vols précédents, l’étage principal a été lui aussi mis sur orbite et devrait effectuer une rentrée incontrôlée environ une semaine plus tard.

