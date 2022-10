Le redressement de la branche commerciale de Boeing est de bon augure malgré les difficultés que rencontre l’avionneur américain, entre approvisionnement difficile et inflation des coûts des programmes militaires.

Boeing a lourdement chuté au troisième trimestre, en encaissant une perte de 2,8 Md$ pour sa division de défense, principalement en raison du programme d’avions ravitailleurs KC-46 et de l’avion présidentiel Air Force One. Il a été affecté par la hausse des coûts liés aux difficultés d’approvisionnement et de main d’œuvre depuis le début de l’année qui a pesé sur les contrats à prix fixe dans la défense. Le chiffre d’affaires est ressorti à 16 Md$, en hausse de 4 % sur un an, et la perte s’établit à 3,3 Md$ pour l’ensemble du groupe.

