Parvenu à maturité dans l’intervalle des quatre ans qui a séparé les deux derniers salons, le H160 d’Airbus Helicopters a animé les présentations en vol du Bourget et s’apprête à prendre son envol industriel.

Il a assurément fait partie des attractions du 54e Salon du Bourget : le H160 d’Airbus Helicopters a transporté le président de la République Emmanuel Macron, effectué des démonstrations en vol et attiré le public, professionnel ou non, sur le statique du ministère des Armées. La certification par la FAA (Federal Aviation Administration) le 30 juin et la réactivation de la flottille 32F de la Marine nationale, qui va voler sur des H160 « intérimaires », ont contribué à mettre en lumière le dernier-né de la gamme à Marignane.

