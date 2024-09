La start-up française Sirius Space lancera d’Australie

Sirius Space Services, qui développe la famille de petits lanceurs semi-réutilisables Sirius , a signé un accord avec la société australienne Equatorial Launch Australia (ELA), pour l’implantation d’un ensemble lancement à Arnhem, au nord de l’Australie.

La start-up française, Sirius Space Services, qui développe les petits lanceurs Sirius 1, 13 et 15, a été retenue avec six autres opérateurs de petits lanceurs en 2022 pour avoir accès au nouvel ELM (Ensemble de lancement des microlanceurs) au Centre spatial guyanais (cf. encadré). Cette installation, avec ses quatre plateformes de tir, est en cours d’aménagement sur l’ancien site de lancement Diamant, désaffecté en 1975, et devait être disponible fin 2025 mais a assez peu de chance de tenir cet objectif.

