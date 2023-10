L’avant-dernier Vega lance douze satellites

Alors que l’activité internationale d’accès à l’espace bat son plein, l’Europe a réalisé son troisième et dernier lancement orbital de l’année. Le succès de l’avant-dernier Vega est une bonne nouvelle, mais il annonce aussi une traversée du désert en attendant le retour en vol de Vega C et l’entrée en service d’Ariane 6.

L‘avant-dernier lanceur Vega a pu décoller de Guyane le 9 octobre à 01 h 36 TU. Il a placé sur orbite héliosynchrone deux satellites principaux – le satellite d’observation thaïlandais Theos 2 et le satellite scientifique taïwanais Triton – ainsi que dix cubesats européens en passagers auxiliaires. L’étage supérieur Avum, à propulsion ukrainienne, a effectué cinq allumages, pour déployer les charges principales et les microsatellites sur des orbites séparées, avant de se désorbiter en fin de mission.

Une première tentative de lancement, le 7 octobre, avait dû être interrompue à 14 s de la mise à feu en raison d’une mesure anormale sur un capteur au sol.

