Après quatre ans d’éclipse, le salon du Bourget va accueillir de nouveau des milliers d’exposants et de visiteurs. Ce sera l’occasion de voir si Paris reste la première destination du monde pour parler avions et défense, alors même que l’Europe semble perdre chaque jour du terrain dans les investissements de haute technologie.

Et pourtant, que d’innovations fabuleuses continuent de voir le jour ici, entre Alpes et Atlantique. Au Bourget, de nombreux avions électriques français seront présentés. Des drones de toutes tailles seront là, avec des usages qui se révèlent chaque jour plus nécessaires. Mais, contrairement aux prévisions, c’est plus sur le champ de bataille que dans les centres-villes que leur rôle se révèle crucial.

Les avionneurs – la France en compte six ! – dévoileront peut-être leur projet pour la décennie 2030 alors que de nouvelles technologies, que ce soit dans les matériaux ou l’intelligence artificielle, ouvrent des perspectives encore inexplorées. Si le spatial sera moins présent, c’est dans ce domaine que la compétition mondiale se fait la plus ardue, les petits acteurs européens tentant, aux côté des grands acteurs, de penser les usages du futur face à l’immensité des investissements chinois et américains.

L’Europe saura-t-elle pourtant avancer de concert ? Rien n’est moins sûr, quand on voit les projets alternatifs de défense émerger pour pallier les antagonismes entre ennemis d’hier et voisins de toujours. Mais plus que jamais, les Français réfléchissent, testent, de plan B en contrainte, pour rester à la pointe.

À force de se comparer, on oublie la qualité de la formation de nos ingénieurs, la capacité d’innovation, les coups de génie et l’adaptabilité de notre pays, certes petit, mais qui reste, encore aujourd’hui, le centre du monde aéronautique.