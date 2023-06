La fête de l’aérien est de retour. Le salon du Bourget se tiendra du 19 au 25 juin dans un contexte de forte reprise après quatre années difficiles marquées par la crise du Covid-19. Ce retour en grâce est compliqué par les perturbations issues de la pandémie et aggravées par la guerre en Ukraine, avec en toile de fond la nécessité d’avancer sur les questions environnementales.

Les organisateurs de cette 54e édition du salon international de l’air et de l’espace du Bourget s’attendent à une « forte participation » après une précédente édition annulée pour cause de Covid-19. Quelque 320 000 visiteurs sont attendus par 2 500 exposants avec 158 aéronefs exposés. Parmi eux et pour la première fois devant le grand public, l’A321XLR, le moyen-courrier d’Airbus capable de franchir une distance de 4 700 milles nautiques, soit 8 700 km. L’A350-1000 et l’A220 (aux couleurs d’Air France) seront également de la partie.

Boeing amènera pour sa part le plus grand de ses monocouloirs, le 737 MAX10, et son long-courrier 777X en version 777-9, tous deux inédits au salon et dont l’entrée en service a été repoussée.

