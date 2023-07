« Notre première cible, c’est 2026 ». Safran et GE avancent dans le développement de Rise, un démonstrateur de moteur en « open fan » qui préfigurera la propulsion des futurs moyen-courriers d’Airbus et Boeing d’ici la moitié de la prochaine décennie.

Baptisé Rise (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines), le nouveau moteur étudié par Safran et GE au sein de leur coentreprise CFM International doit permettre de réduire substantiellement la consommation de carburant et donc les émissions de CO 2 . Les premiers essais en vol sont prévus en 2026.

« C’est notre champion », a résumé Jean-Paul Alary, le président de Safran Aircraft Engines (SAE), lors du salon du Bourget. « Nous avons pris la décision en 2021, et officialisée avec notre partenaire GE Aerospace, de lancer un développement technologique très ambitieux qui consiste à essayer de pousser toutes les technologies [et] l’architecture pour arriver au maximum de ce que nous pouvons faire avec la maturité que nous avons aujourd’hui de ces technologies, de ces architectures pour la génération suivante. »

