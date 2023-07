Rise, la révolution dans les moteurs selon Safran et GE

Pour franchir un cap dans la décarbonation de l’aérien, avec le démonstrateur Rise, Safran et GE ont fait le choix d’une architecture de rupture afin d’équiper la prochaine génération de moyen-courriers. L’objectif est de réduire de 20 % la consommation de carburant et les émissions de CO 2 par rapport aux actuels turboréacteurs des monocouloirs d’Airbus et Boeing.

Lancé par Safran et GE en 2021 via leur coentreprise CFM International, le programme de démonstration technologique Rise (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) porte sur un moteur sans carénage ni nacelle, ce qui permet de d’augmenter le diamètre de la soufflante afin d’améliorer la poussée. Il sera compatible à 100 % avec les carburants d’aviation durables (SAF) comme avec l’hydrogène et sera en outre doté d’éléments d’hybridation.

