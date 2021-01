Le Sud-Ouest a pris la crise de plein fouet

Les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, où se concentrent plus de la moitié des emplois de la filière aéronautique et spatiale, ont été particulièrement touchées par la crise. Elles devraient bénéficier du plan de relance en proportion.

Bruno Le Maire réitère son soutien à la filière aéronautique, la plus durement frappée par la pandémie de coronavirus. « Nous ferons tout pour sauver l’industrie aéronautique », a promis le ministre de l’Économie lors d’une visite chez Liebherr Aerospace à Toulouse le 22 janvier. « Je veux aussi rassurer les salariés et les entreprises du secteur – petites ou grandes. Le soutien, les aides, les financements des recherches seront maintenus tout le temps que la crise durera », a ajouté Bruno Le Maire, en soulignant qu’il s’agissait d’un « choix social, avec 300 000 emplois en jeu, [mais aussi] économique et de souveraineté ».

Il n’y aura pas de retour à la normale « avant deux ou trois ans », a estimé le ministre, mais cette crise est également « une opportunité » pour avancer vers une aviation plus verte. Elle « doit être un accélérateur de technologie. Elle doit nous permettre d’accompagner plus vite l’avion décarboné », a-t-il dit. « C’est maintenant qu’il faut investir. »

