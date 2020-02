Les résultats très mitigés de Boeing

L’entreprise, très touchée par la crise du 737 MAX, a annoncé des résultats forcément mauvais, mais surtout inquiétants par son incapacité à profiter à plein des commandes militaires.

Sans surprise, les résultats de Boeing pour l’an dernier sont médiocres, avec la première perte enregistrée par l’entreprise depuis 1997. Mais les difficultés ne sont pas forcément où on les attendait le plus. Le manque à gagner lié au 737 MAX se fait bien sûr durement sentir, avec seulement 380 avions civils livrés – tous modèles confondus – en 2019 au lieu de 806 l’an passé.

Le chiffre d’affaires de la division aéronautique a été divisé par deux, passant de 57 à 32 Md$. Ces 25 Md$ de différence correspondent exactement à la baisse des résultats globaux de Boeing sur un an : il a diminué de 101 à 76 Md$. Or Boeing prévoyait lors de la présentation des résultats 2018 une augmentation significative de ses résultats en 2019. On voit à ces chiffres qu’elle aurait reposé uniquement sur la montée en cadence de la production et des livraisons de 737 MAX.

