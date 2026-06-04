L’Europe a besoin de bombardiers d’eau

Par Caroline Bruneau -
DHC-515
Les DHC-515 sont très attendus en Europe pour compenser l'attrition des CL-415. Crédit : De Havilland Canada.
Le ministre de l’Intérieur français a annoncé la commande de deux DHC‑515 supplémentaires. Mais les doutes sur la capacité de De Havilland Canada à honorer les commandes aiguisent les ambitions des projets de bombardiers d’eau concurrents en Europe.

C‘est une commande qui a réjoui les responsables politiques du Sud de la France : le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé le 4 juin dans le Gard une nouvelle commandes, pour 200 M€, de deux bombardiers d’eau DHC-515, en plus des deux déjà commandés en 2024 et dont l’arrivée est annoncée pour 2028.

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