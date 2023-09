MaiaSpace a commencé les tests du second étage de Maia

Le site d’ArianeGroup à Vernon a été très actif ces dernières semaines malgré la période estivale. Les travaux avancent aussi bien sur le moteur réutilisable et à bas coût Prometheus, que sur le démonstrateur Themis T1H, qui doit effectuer des essais de décollage et atterrissages à Kiruna, en Suède, et sur le nouvel étage conçu et développé en moins d’un an par MaiaSpace. Il volera au sommet d’une future version opérationnelle de Themis et constituera ainsi le petit lanceur semi-réutilisable Maia.

