MBDA teste l’alliance du micro-drone et du MMP

Demain, avions, drones, missiles et effecteurs déportés communiqueront par voie numérique et les engagements auront lieu la plupart du temps loin des yeux des acteurs, même si l’humain restera dans la boucle. Ce sera vrai aussi pour les missiles au ras du sol, ainsi que l’ont testé MBDA et Novadem.

Le combat collaboratif existe dans toutes les tailles, comme le missilier MBDA en a fait la démonstration le 21 janvier sur le polygone de tir du camp de Canjuers, en Provence. Un missile léger MMP (missile moyenne portée) a été tiré par des fantassins contre une cible hors de leur champ de vision mais indiquée par un micro-drone.

Le drone a détecté et identifié un char de combat hors de visibilité de l’opérateur. Il a transféré les coordonnées de la cible au poste de tir. Une fois le missile tiré, son autodirecteur a transmis par fibre optique l’image de la cible dès qu’il l’a aperçue, ce qui a permis à l’opérateur de « verrouiller » sur lui. Le missile a ensuite impacté la cible.

