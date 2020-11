Le MHT/MLP remplacera le Hellfire sur Tigre

MBDA va développer la prochaine génération de missile antichar qui équipera les hélicoptères Tigre de l’aviation légère de l’armée de Terre (Alat) en remplacement des Hellfire américains. Les technologies du MHT/MLP seront dérivées de celles du MMP terrestre.

Florence Parly, ministre des Armées, a fait le déplacement chez MBDA à Bourges le 13 novembre pour l’annoncer. Dans le cadre du programme MAST-F (Missile Air-Sol Tactique-Futur), le missilier européen développera le nouveau missile antichar MHT/MLP (Missile Haut de Trame/Missile Longue Portée) qui doit principalement équiper les 67 hélicoptères de combat Tigre de l’armée de Terre, rénovés au standard 3. Il remplacera les AGM-114 Hellfire actuels, qui arriveront en fin de vie au cours de la décennie.

Ce nouveau développement reprendra de nombreux composants et éléments issus du missile MMP (Missile de moyenne portée), en service au sein de l’armée de Terre et des fusiliers-commandos depuis 2017, et les combinera avec de nouvelles technologies développées avec le soutien de la DGA (Direction générale de l’armement). De conception modulaire et adapté au combat collaboratif, le MHT/MLP pourra être intégré sur de nombreuses autres plateformes, au-delà du Tigre. On pourrait ainsi retrouver ce missile sur les futurs drones Male européens.

