Le Canada reste fidèle à Airbus pour le renouvellement de ses avions ravitailleurs avec l’achat de quatre A330 MRTT et la conversion de cinq appareils de plus au même standard.

Ottawa vient d’attribuer un contrat d’environ 3 Md$CA (2,1 Md€) à Airbus Defense & Space portant sur l’acquisition quatre nouveaux A330 MRTT (multirôle de ravitaillement en vol et de transport) et la conversion de cinq A330-200 d’occasion – dont le prix viendra s’ajouter à la facture. Il s’agit pour le Canada de « renforcer ses capacités de défense continentale » dans le cadre du projet d’Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol (ASTRV, en anglais STTC : Strategic Tanker Transport Capability).

