À nouveau directeur général, nouvelle gouvernance : Josef Aschbacher, qui vient de succéder à Jan Wörner à la tête de l’ESA , a présenté ses priorités pour l’horizon 2025, via une collaboration mieux cadrée avec la Commission, un développement de la compétitivité et une plus grande implication d’acteurs privés pour éviter le décrochage face au reste du monde.