En Suisse, offensive sur les offsets du futur avion de combat

Alors que les offres finales ont été remises pour le remplacement des avions de combat et des missiles anti-aériens qui assureront la défense de l’espace aérien suisse, Airbus et Lockheed Martin vantent les « à côté » de leur proposition. Berne fera son choix au deuxième trimestre prochain.

Moins de deux mois après le référendum qui a échoué à interrompre le processus, la modernisation de l’aviation militaire suisse vient de passer une nouvelle étape. L’Allemagne, les États-Unis et la France ont officiellement remis les offres révisées – et finales – de leurs industriels pour un nouvel avion de combat et un nouveau système de défense sol-air de longue portée.

Les équipes d’Armasuisse, l’office fédéral de l’armement helvète, ont désormais quatre mois pour rédiger leurs évaluations de ces offres. Ce sera sur cette base que les gagnants seront sélectionnés par le Conseil fédéral avant l’été 2021 afin d’entamer des négociations finales.

