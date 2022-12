Le moteur à piles à combustible à hydrogène sur lequel travaille Airbus se situera dans la classe des mégawatts et pourra propulser un avion régional d’une centaine de passagers sur une distance d’environ 1 000 milles nautiques, soit quelque 1 850 km.

« En deux ans et demi, nous avons pu concevoir et développer le premier démonstrateur de moteur à pile à combustible qui atteint déjà la classe des mégawatts », a déclaré Hauke Luedders, responsable des systèmes de pile à combustible et de propulsion ZEROe chez Airbus. « Ce type de concept de moteur, précise-t-il, développe une puissance de plus de 2 MW et quatre de ces moteurs sont capables de propulser un avion régional de plus de 100 passagers ».

