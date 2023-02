Alors que l’ESA ne s’est toujours pas prononcée sur la question du vol spatial habité autonome européen, la start-up franco-allemande The Exploration Company, qui veut développer une capsule commerciale, a bouclé un premier tour de table prometteur. Mais il faudra beaucoup plus pour atteindre l’objectif.

The Exploration Company, la start-up municho-bordelaise créée par Hélène Huby – une ancienne d’Airbus – pour développer une capsule spatiale en Europe, vient de lever 40,5 M€, soit la plus grosse levée de capital jamais réalisée par le New Space européen. Cet argent va servir à développer un démonstrateur à taille réduite de la capsule réutilisable Nyx, ainsi qu’à commercialiser le premier vol à taille réelle de celle-ci. À terme, Nyx doit servir au transport de fret, puis d’astronautes, sur une base commerciale.

