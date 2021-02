Premier vol du F-15EX et première offre vers l’Inde

Boeing a réalisé le premier vol du F-15EX, version entièrement modernisée d’un appareil introduit en 1974, qui sera plus facile à exporter que les F-35 furtifs de Lockheed Martin. L’Inde pourrait être un premier objectif.

La dernière version en date du vénérable F-15 de Boeing, le F-15EX, a effectué son premier vol le 2 février à St. Louis, dans le Missouri. Les deux premiers exemplaires, dont la construction a démarré en janvier 2020, avant même l’obtention d’un contrat ferme, devraient être livrés à l’US Air Force avant la fin du trimestre.

La nouvelle mouture très largement modernisée de l’appareil intègre toutes les dernières avancées technologiques avec une interface numérique ouverte conçue pour faciliter l’intégration de nouveaux équipements au fur et à mesure de leur développement. Elle est équipée d’origine d’un cockpit numérique, d’un nouveau radar à antenne active AN/APG-82(V)1 de Raytheon Intelligence & Space, de l’ordinateur de mission ADCP-2 (Advanced Display Core Processor) d’Honeywell Aerospace et d’une suite de guerre électronique active et passive de BAE Systems pour augmenter sa capacité de survie en combat.

