Premiers contrats France 2030 pour les petits lanceurs français

Dans le cadre du programme France 2030, quatre start-up françaises vont recevoir des contrats pour assurer leurs premiers vols et s’implanter dans le paysage du transport spatial européen.

Fini le saupoudrage, place aux contrats. Profitant du voyage d’Emmanuel Macron en Guyane, l’Élysée a annoncé que l’État va acheter – par l’intermédiaire du Cnes – les premiers vols de quatre des nouveaux lanceurs développés par des nouveaux entrants en France, afin de leur mettre le pied à l’étrier. HyPrSpace, Latitude, MaiaSpace et Sirius Space Services vont se partager quelque 250 M€ de contrats fermes financés via France 2030 (jusqu’à 400 M€ avec les options) pour mettre sur orbite des charges utiles encore à définir sur les premiers vols de leurs lanceurs respectifs : Orbital Baguette 1 (OB-1), Zephyr, Maia et Sirius 13 (la version avec deux accélérateurs latéraux).

