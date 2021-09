Rolls-Royce fait voler son Spirit of Innovation

Une semaine avant la grand messe d’Airbus sur la décarbonation, Rolls-Royce avançait selon sa propre feuille de route avec le premier vol, le 15 septembre, de son avion électrique. Le Spirit of Innovation a été développé dans le cadre du programme Accel (Accelerating the Electrification of Flight), financé pour moitié par l’ATI (Aerospace Technology Institute), un partenariat public-privé entre l’industrie et le département britannique du Commerce, de l’Énergie, de la Stratégie industrielle et de l’Innovation.

