Rolls-Royce : une turbine à gaz pour l’hybride

Rolls-Royce a fait tourner au banc une turbine à gaz à faibles émissions conçue spécialement pour être couplée à un générateur électrique dans un système à propulsion hybride. Le motoriste vise ainsi le marché des eVTOL, des appareils à décollage court et des avions de moins de 19 places. des applications sont également possible en tant que générateur auxiliaire (APU), dans les hélicoptères ou dans le domaine militaire. Ces travaux ont été en partie financées par le ministère allemand des Affaires économiques et de l’Action climatique.

