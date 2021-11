Saab livre les premiers Gripen E de série

Les six premiers Gripen E ont été livrés aux armées de l’air du Brésil et de la Suède le 24 novembre. Développée depuis 2010, cette nouvelle version du JAS-39 de Saab est en lice pour plusieurs appels d’offres internationaux, notamment en Finlande, au Canada et en Inde.

Près de quatre ans et demi après son premier vol, le nouveau Gripen est paré à entrer en service. Les six premiers exemplaires de série ont été présentés sur le site de Saab à Linköping, en Suède, pour une cérémonie officielle en présence du général Carlos de Almeida Baptista Junior, commandant de l’armée de l’air brésilienne, la FAB (Força Aérea Brasileira), et de son homologue suédois, le général Carl-Johan Edström. Quatre de ces avions, qui entrent « en phase de livraison » vont être transférés au Brésil et les deux autres seront intégrés à la Flygvapnet, l’armée de l’air suédoise.

Cet article compte 930 mots.