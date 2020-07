Il y a deux ans, à cette même date, l’équipe d’Aerospatium était à Farnborough et célébrait bruyamment la victoire des Français en Coupe du Monde face à des supporters anglais dépités, mais fair-play et néanmoins réjouis de la défaite des Croates qui les avaient privés de finale.

Deux ans et une pandémie plus tard, l’ambiance est nettement plus morose. L’industrie aéronautique, naguère optimiste et symbole de succès, a mis le genou à terre, faisant profil bas entre les annonces de pertes financières, d’annulations de commandes et de plans de suppressions de postes. Difficile aussi de faire bonne figure quand les occasions de s’afficher sont rares.

Le Salon de Farnborough a été annulé, comme ILA à Berlin avant lui, et il ne se passe pas une semaine sans qu’une rencontre majeure de la profession ne soit reportée, parfois pour la deuxième ou la troisième fois, quand elle n’est pas purement et simplement annulée.

C’est sur le constat qu’il sera apparemment difficile de trouver des occasions de s’afficher autrement qu’en virtuel jusqu’au prochain Salon du Bourget, que nous nous sommes associés à notre partenaire Kardinal T pour offrir, avec le soutien de la région Occitanie, une solution de rechange aux industriels, PME, TPE et autres acteurs du secteur grâce au concept Show Must Go On. Cet espace virtuel, qui peut être agrémenté d’entretiens vidéos, est conçu pour vous permettre de présenter vos projets et vos succès dans l’attente d’une reprise du circuit classique des conférences, salons et forums traditionnels. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.

Comme tous les étés, la publication d’Aerospatium va s’interrompre pour cinq semaines. Nous nous retrouverons avec le n°107 daté du 21 août.