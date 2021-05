Elle est malheureusement devenue un grand classique des médias. La comparaison entre les succès de SpaceX, portés au pinacle de l’innovation, et les difficultés rencontrées par Arianespace et la filière européenne des lanceurs, est souvent jugée favorable au premier sur la seule base du décompte du nombre brut des lancements, sans égard pour leur nature et pour les réalités qu’ils dissimulent.

Lorsque l’on récapitule les missions effectuées par SpaceX d’un côté et celles commercialisées de l’autre par Arianespace, de nombreux observateurs considèrent que la firme d’Elon Musk a ravi son marché à sa rivale européenne. Un rapide décompte, séparant les missions commerciales (concurrentielles) et gouvernementales (captives) montre qu’il n’en est rien, surtout si l’on se remémore qu’une Ariane 5 lance deux satellites qui nécessiteraient chacun un Falcon 9. Pire, depuis l’an dernier, le principal client de SpaceX est SpaceX et la constellation Starlink domine aujourd’hui largement son manifeste.

En réalité, comme l’illustre notre graphique ci-dessous, la seule année durant laquelle SpaceX a lancé plus de charges commerciales qu’Arianespace a été 2018 (14 contre 10), principalement grâce au déploiement de la constellation Iridium Next. Et encore, cette année-là, l’Européen est-il resté en tête du marché le plus juteux, celui des charges géostationnaires (9 contre 8).

