Succès anti-balistiques au Japon et en Corée du Sud

Alors que Pyongyang multiplie les tirs de missiles , Tokyo et Séoul viennent d’enregistrer coup-sur-coup des succès dans l’interception de cibles balistiques, démontrant ainsi les capacités de leur défense anti-missile.

Les 16 et 19 novembre, au large d’Hawaï, deux destroyers de la Kaiji, la Force maritime d’autodéfense japonaise, ont intercepté et détruit en vol deux cibles simulant des tirs de missiles balistiques de courte et moyenne portée, à l’aide de missiles SM-3-1B et SM-3-2A. Il s’agissait de la première interception avec ces variantes du missile SM-3 réalisées par une marine autre que l’US Navy.

