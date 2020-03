Thales et Safran réalisent une belle année

Les grands groupes français ont réalisé une très bonne année 2019. L’année en cours et les prévisions à court terme sont plus difficiles, en raison des incertitudes sur la croissance, le coronavirus et le 737 MAX.

Après le coup de semonce de l’automne dernier, dû à un avertissement sur résultat, le groupe Thales a finalement terminé l’année 2019 en grande forme. Le quatrième trimestre s’est révélé riche en prises de commandes, permettant au groupe d’afficher une augmentation de 4 % sur un an, à périmètre constant.

Si on y ajoute les commandes liées à l’intégration de Gemalto, dont c’était la première année pleine au sein de Thales, les prises de commandes bondissent de 19 %, signe de la pertinence de cette intégration. Le chiffre d’affaires a lui aussi progressé, de 16,1 % en ajoutant Gemalto, pour atteindre 18,4 Md€. Même sans Gemalto, il était en hausse, certes modeste, de 0,8 %. Le chiffre d’affaires dépasse ainsi les prises de commandes, qui atteignent 19,1 Md€, pour un carnet de commandes consolidé de plus de 33 Md€.

