Tous contre Jeff Bezos

Pour rester crédible dans sa tentative d’ouverture d’un marché du tourisme suborbital, Richard Branson doit s’assurer que Jeff Bezos ne le soit pas. Elon Musk a le même besoin, mais sur des marchés bien plus solides.

Derrière les sourires des deux milliardaires Richard Branson et Elon Musk, se trouve un objectif commun : ringardiser Jeff Bezos. Face au discret patron d’Amazon, les flamboyants patrons de Virgin Galactic et SpaceX peuvent compter sur le soutien indéfectible d’une vaste communauté d’inconditionnels sur tous les réseaux sociaux.

Avec le New Shepard, Jeff Bezos est parvenu à atteindre l’objectif que s’était fixé Richard Branson, amener des « touristes » à vivre une courte expérience du vol spatial en toute sécurité. Tout y est : du lancement au sommet d’une fusée au retour en capsule sous parachutes, avec les plus grands hublots possibles pour profiter de la vue, et surtout au-delà de la limite fatidique des 100 km qui échappe aux équipes de Virgin Galactic. Pour ne pas perdre le face, Richard Branson devait absolument passer devant, quitte à voler moins haut, avec moins de sécurité et de confort, afin de minimiser les avantages de la solution de Blue Origin.

