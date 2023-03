Partenaire discret du programme Vega depuis l’origine, l’Ukraine n’a guère apprécié d’être montré du doigt par la commission d’enquête sur l’échec du vol VV22. Son agence spatiale a réagi.

Trois jours après l’annonce des résultats de la commission d’enquête sur l’échec du Vega C qui met directement en cause un élément fourni par l’industriel national KB Youjnoyé (KB Pivdenne en ukrainien), de Dnipro, la NKAU, l’agence spatiale nationale ukrainienne, a publié un communiqué dans lequel elle rappelle que « l’Ukraine a toujours été fier d’être partie prenante dans des projets spatiaux européens emblématiques et continue de contribuer en apportant son expertise et ses capacités pour assurer le succès des projets d’exploration spatiale menés par l’ESA ».

Retour au dossier

Cet article compte 1 150 mots.