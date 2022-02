L’A350F fait carton plein à Singapour

Le salon de Singapour s’est tenu du 15 au 18 février sur l’aéroport de Changi et l’A350F d’Airbus, qui a enregistré ses premières commandes au salon de Dubaï en novembre , en a été la vedette commerciale, même si cette version cargo de l’A350 n’existe pas encore et ne pouvait donc être présente sur le tarmac, aux côtés de l’A350, de l’A330, de l’A220 et de l’A400M qui avaient fait le déplacement.