La coopération entre Rolls-Royce au Royaume-Uni et Hindustan Aeronautics en Inde autour de la production et de la maintenance des moteurs Adour a été renforcée. De conception franco-britannique, ce moteur équipe les derniers Jaguar indiens qui pourraient y gagner un sursis avant la retraite.

Rolls-Royce a conclu un accord avec l’industriel indien Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) pour la production en Inde de pièces de rechange pour les moteurs Adour, naguère développés avec Turbomeca (aujourd’hui Safran Helicopter Engines). Le motoriste britannique va aider son partenaire indien à améliorer ses capacités de fabrication pour la fourniture de pièces de rechange et la maintenance des moteurs Adour dans le cadre du programme « Make in India » cher au gouvernement de Narendra Modi.

Cela permettra d’une part d’assurer le maintien en conditions opérationnelles des moteurs en service en Inde, mais aussi de renforcer la capacité de Rolls-Royce à apporter son soutien technique à ses clients internationaux sur plusieurs décennies.

Cet article compte 650 mots.