Airbus présente son prototype de taxi volant

Le premier prototype du CityAirbus NextGen, d’Airbus Helicopters, a fait sa première sortie sur le tarmac. À la frontière entre l’avion électrique et l’eVTOL interurbain, l’appareil rejoint les projets concurrents qui cherchent à créer un marché.

Airbus a enfin présenté « en vrai » le nouveau CityAirbus NextGen. Deux ans et demi après son lancement, le premier prototype est sorti de son bâtiment à Donauwörth, où se trouvent des usines d’Airbus Helicopters. Doté d’une voilure fixe de 12 m d’envergure et de 8 moteurs, entraînant autant de rotors, cet eVTOL doit emporter quatre passagers, sur une distance de 80 km, et à une vitesse maximale de 120 km/h.

L’appareil va désormais effectuer des tests de stabilité et de vol au centre d’essais, tout en cherchant son marché. Le CityAirbus NextGen, qui bénéficie d’un bâtiment pour pour lui tout seul à Donauwörth, est la synthèse des deux précédents démonstrateurs du groupe.

