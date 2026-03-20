Airbus va faire voler des XQ-58 Valkyrie « européanisés »

En Allemagne, Airbus s’apprête à faire voler des XQ-58A Valkyrie équipés d’un système de mission européen en vue d’en faire des drones de combat collaboratif interopérables avec l’EF-2000 d’Eurofighter.

À Manching, dans la banlieue de Munich, Airbus Defence & Space Deutschland prépare deux drones XQ-58A Valkyrie acquis auprès de Kratos Defense & Security Solutions, aux États-Unis, en vue d’une démonstration de système d’avion de combat collaboratif sans pilote (UCCA : Uncrewed Collaborative Combat Aircraft) à destination de la Luftwaffe. Le premier vol est prévu cette année.

Cet article compte 1 040 mots.