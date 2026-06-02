Airbus veut réduire les coûts de 10 %

La guerre dans le Golfe et les incertitudes qu’elle entraîne s’ajoutent aux difficultés avec le motoriste Pratt & Whitney et avec la chaîne d’approvisionnement. Pour tenir ses objectifs, Airbus doit prendre des mesures d’austérité.

Airbus resserre les boulons et pourrait connaître de nouveaux retards sur l’A350. Le géant européen veut réduire de 10 % ses « dépenses non essentielles » compte tenu des incertitudes économiques et des perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient. En parallèle, il a informé des clients de nouveaux retards dans les livraisons d’A350 prévues pour la fin de la décennie, a rapporté Reuters.

« Notre priorité est de suspendre de manière significative toutes les activités et toutes les dépenses non strictement essentielles à nos activités industrielles et opérations, sans pour autant compromettre » la sécurité et la qualité, stipule un document interne de l’avionneur.

Cet article compte 700 mots.