Après la mort du NGF à ILA, le GCAP vivra à Farnborough

Huit ans après la présentation du projet Tempest à la biennale britannique de Farnborough, le GCAP britannico-italo-japonais qui en a découlé devrait être la vedette de l’édition 2026, un mois après l’échec de son rival franco-germano-espagnol.
Quarante ans après le duel les « duels » entre les démonstrateurs EAP et Rafale A, précurseurs du Typhoon et du Rafale actuel, il n’y aura pas de redite avec leurs successeurs. L’abandon du NGF (Next Generation Fighter) franco-allemand à l’ouverture du salon ILA va laisser la maquette grandeur nature du GCAP (Global Combat Air Programme) seule en lice pour représenter l’avenir de l’aviation de combat européenne dans le salon qui s’ouvre.
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