Le Vikram 1 atteint l’orbite, le Starship v3 reste au sol

Déception à Boca Chica et liesse à Sriharikota. Tandis que SpaceX n’est pas parvenu à faire décoller son deuxième Starship de nouvelle génération, le tout premier lanceur privé indien, le Vikram, a atteint l’orbite à la première tentative.

Le bouclage tardif du dernier numéro d’Aerospatium avant la pause d’été aurait dû nous permettre de rendre compte in-extremis du deuxième vol du Starship v3 de SpaceX, pour la mission IFT-13, mais celle-ci ne s’est pas concrétisée. Le 16 juillet à 22 h 45 TU, l’étage Super Heavy B20, surmonté du Starship S40, a été mis à feu à Boca Chica, et le lancement a été aussitôt avorté, quatre des moteurs Raptor 3 ne s’étant pas allumés. SpaceX a annoncé une nouvelle tentative pour ce treizième vol suborbital, le 20 juillet à la même heure.

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