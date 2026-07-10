Un premier étage de CZ-10 récupéré avec succès

La Chine a effectué le premier lancement orbital de son nouveau lanceur Chang Zheng 10B, version légère du futur CZ-10 lunaire. Points d’orgue de ce lancement, le retour propulsé et la capture du premier étage par un portique flottant ont été des succès.

Vol orbital et récupération du premier étage à la première tentative ! Le succès enregistré avec le vol inaugural du CZ-10 illustre la maîtrise des technologies mises en œuvre par la Calt (Chinese Academy of Launch Technology) pour sa nouvelle famille de lanceurs destinés aux vols habités vers l’orbite basse et la Lune.

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