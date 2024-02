Ariane 6 FM1 sur le départ pour Kourou

Les choses sérieuses commencent pour Ariane 6. En février, les éléments du premier modèle de vol vont embarquer pour la Guyane où les derniers essais combinés sol-bord ont été couronnés de succès.

Le 30 janvier, les équipes d’ArianeGroup et du Cnes au Centre spatial guyanais (CSG) ont procédé au dernier des grands essais combinés avec la version CTM (Combined Test Model) du lanceur Ariane 6. Il s’agissait de réaliser la déconnexion et la rétraction des conduites d’avitaillement en ergols et des ombilicaux. Les caissons Mang (Moyens d’avitaillement de nouvelle génération) et les bras cryotechniques se sont parfaitement comportés.

Cet article compte 650 mots.