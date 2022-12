Arianespace regarnit son carnet de commandes

Avec l’échec d’un passage de relais en douceur entre Ariane 5 et Ariane 6 envenimé par le retrait brutal du Soyouz et le retard dans l’introduction de Vega C, Arianespace faisait triste figure depuis plusieurs mois. Mais la Commission européenne et Intelsat sont venus confirmer leur confiance dans l’opérateur historique, garant d’un accès autonome à l’espace.

Le 29 novembre, la Commission européenne est venue regarnir le carnet de commandes d’Arianespace en lui attribuant le lancement de cinq satellites Sentinel supplémentaires sur Vega C, dans le cadre du programme Copernicus. Le nouveau petit lanceur européen, qui doit commencer sa carrière commerciale le 20 décembre après avoir été qualifié en vol le 13 juillet, va avoir un planning très chargé de 2024 à 2026 avec la relève des satellites des séries Sentinel 1, 2 et 3 ainsi que le déploiement de la nouvelle série Sentinel 7, alias CO2M (Carbon Dioxide Monitoring).

Cette commande porte à treize le nombre de lancements fermes sur Vega C, auquel s’ajoutent les deux derniers lancements sur Vega.

