Aura Aero fige les caractéristiques de l’ERA

À la veille du salon du Bourget, l’avionneur toulousain Aura Aero a annoncé la fin des essais au banc de son avion électrique Integral E, pour l’école et la voltige, et surtout la fin de la définition technique de son futur avion régional ERA hybride électrique pour la production duquel une usine doit sortir de terre.

Treize mois après le crash du 12 avril 2022, qui a coûté la vie à deux de ses pilotes, le petit avionneur Aura Aero, basé sur le terrain historique de Toulouse-Francazal, n’a pas renoncé à ses ambitions. Ce 12 mai, il a annoncé avoir figé les caractéristiques de son futur avion régional à propulsion hybride électrique ERA.

« Nous avons fait converger les demandes des clients, la faisabilité technique et les contraintes d’industrialisation », a expliqué Mattia Padulo, directeur technique d’Aura Aero. L’appareil sera doté d’un fuselage en aluminium et d’une voilure en carbone, mais la grande nouveauté par rapport aux vues d’artiste précédemment publiées est le passage de six à huit moteurs, ce qui permet d’employer des moteurs plus petits et donc plus faciles à refroidir.

Cet article compte 1 020 mots et un tableau