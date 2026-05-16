Boeing sort du purgatoire en Chine

Le voyage en Chine de Donald Trump ne semble pas avoir donné les résultats escomptés concernant la sortie de la crise dans le détroit d’Ormuz et le règlement d’une issue « acceptable » au conflit avec l’Iran. En revanche, pour Boeing, le succès de la démarche est indéniable.

Pékin va acheter 200 avions à l’avionneur américain et pourrait en prendre jusqu’à 500 de plus, a annoncé Donald Trump à l’issue du sommet avec son homologue chinois Xi Jinping. « Il s’agit d’environ 400 à 450 moteurs, 200 avions et d’une promesse pouvant aller jusqu’à 750 si le travail est satisfaisant », a indiqué le locataire de la Maison Blanche durant son voyage retour à bord d’Air Force One.

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