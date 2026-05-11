Après le Hürjet, Madrid s’intéresserait au Kaan

Plutôt que des F-35 ou des Eurofighter Typhoon, l’Espagne envisagerait d’acquérir des Kaan turcs pour achever la modernisation de son aviation de combat. Ce choix renforcerait un axe entre Madrid et Ankara initié avec le choix du Hürjet pour renouveler ses avions d’entraînement.

Le torchon brûle entre la Maison Blanche et le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. L’interdiction par l’Espagne de l’accès à son espace aérien et à ses bases aériennes – fussent-elles otaniennes – aux avions américains impliqués dans l’opération « Epic Fury » a exaspéré le président américain. Donald Trump a même réclamé une impossible expulsion de Madrid de cette alliance Atlantique qu’il fustige par ailleurs. Dans ces conditions, l’achat de F-35 par Madrid pour remplacer ses EF-18M Hornet et ses EAV-8 Matador, versions locales des F/A-18 et AV-8 Harrier de McDonnell-Douglas (aujourd’hui Boeing), paraît fort compromis.

Cet article compte 970 mots.