Premiers essais des munitions balistiques FLP-T

Double succès pour les essais de nouvelles munitions pour la frappe dans la profondeur. La compétition entre MBDA/Safran et Thales/ArianeGroup pour le programme FLP-T se déroule sur fond d’enjeux de souveraineté, d’interopérabilité européenne et de pressions américaines.

Les deux équipes pré-sélectionnées dans le cadre du programme FLP-T (Frappe longue portée – terrestre) ont testé leur munition avec succès depuis le centre d’essais de la DGA EM (Direction générale de l’armement) de l’Île du Levant, dans le Var. MBDA et Safran Electronics & Defense ont tiré leur premier Thundart le 14 avril, tandis que l’équipe formée par Thales et ArianeGroup a fait de même avec son FLP-t 150 le 4 mai.

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